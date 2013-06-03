vechnost-666

Образование: высшее, Лингвистический Институт АлтГПА, специальность - лингвист, переводчик двух иностранных языков (немецкий, английский): 2007-2012гг.

Дополнительное образование: Universitaet Duisburg-Essen (Германия), специальность - германистика, 2010-2011гг.

Языковая школа "Бейкер-стрит" 2008-2009 - курсы китайского языка (начальный уровень)

Имеется опыт перевода геологических текстов с английского языка на русский; перевод научных и туристических текстов с русского языка на немецкий.