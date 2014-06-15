e-mail: [email protected], skype: lenamazhulena
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Техническое задание или заполненный бриф;
2. Предложение 2-3-х вариантов заказчику;
3. Выбор направления работы из предложенных вариантов для дальнейшей работы;
2. Предоплата 50%;
3. Работа, обсуждение, правки.
4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
5. Отправка исходника
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Елена ответственно подошла к работе: уточнила тех.задание, далее предложила 2 варианта, оперативно внесла корректировки по выбранному варианту. С Еленой было приятно работать: оперативно отвечает на письма, вежлива, старается сделать то, что мне нужно: предлагает свои варианты, очень конструктивные, кстати. Рекомендую Елену как ответственного и исполнительного дизайнера. Спасибо, Елена!
Ответный отзыв
Большое спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество)