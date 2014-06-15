Елена ответственно подошла к работе: уточнила тех.задание, далее предложила 2 варианта, оперативно внесла корректировки по выбранному варианту. С Еленой было приятно работать: оперативно отвечает на письма, вежлива, старается сделать то, что мне нужно: предлагает свои варианты, очень конструктивные, кстати. Рекомендую Елену как ответственного и исполнительного дизайнера. Спасибо, Елена!