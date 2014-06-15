vector-art

Елена vector-art

 
37 летРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
e-mail: [email protected], skype: lenamazhulena

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Техническое задание или заполненный бриф;

2. Предложение 2-3-х вариантов заказчику;

3. Выбор направления работы из предложенных вариантов для дальнейшей работы;

2. Предоплата 50%;

3. Работа, обсуждение, правки.

4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

5. Отправка исходника

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Отзывы заказчиков
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип, съемка видео
Елена ответственно подошла к работе: уточнила тех.задание, далее предложила 2 варианта, оперативно внесла корректировки по выбранному варианту. С Еленой было приятно работать: оперативно отвечает на письма, вежлива, старается сделать то, что мне нужно: предлагает свои варианты, очень конструктивные, кстати. Рекомендую Елену как ответственного и исполнительного дизайнера. Спасибо, Елена!
Большое спасибо за предоставленную возможность и приятное сотрудничество)
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