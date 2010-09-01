Создание сайтов и продвижение Seo

Seoyes https://www.seoyes.com.ua/ Создание сайтов и продвижение Seo

1) Технический аудит и веб-аналитика

2) Разработка стратегии

3) Подбор ключевых фраз и создание контента

3) Оптимизация структуры сайта

4) Формирование ссылочного окружения

5) Предоставление отчетов

Образование

Высшее

с 09.2010 по 07.2016

КПИ, Факультет информатики и вычислительной техники, Киев.

Профессиональные навыки:

Аудит и анализ сайта.

Анализ конкурентов.

Юзабилити.

Внутренняя оптимизация:

- составление семантического ядра;

- оптимизация новых страниц сайт;

- оптимизация мета-тегов;

- составление контент стратегии сайта;

- поиск и подбор копирайтера.

- аудит сайта составление ТЗ для технической оптимизации сайта программисту и ТЗ для оптимизации контента и мета-тегов для контент-менеджера;

- перелинковка.

Внешняя оптимизация:

- анализ доменов-доноров;

- анализ анкор-листа;

- анализ кол-ва беклинков на домен;

- подбор площадок для покупок вечных ссылок через биржи.

- линкбилдинг.

HTML, CSS и основные инструменты для работы ahrefs similarweb и тд.

Дополнительная информация:

Больше чем SEO-продвижение

SEO от моей работы — это привлечение максимального количества клиентов на ваш сайт. Я знаю, как продвинуть сайт в ТОП быстрее, где найти пользователей, заинтересованных в товарах и услугах, и превратить их в клиентов.