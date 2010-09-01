Seoyes https://www.seoyes.com.ua/ Создание сайтов и продвижение Seo
1) Технический аудит и веб-аналитика
2) Разработка стратегии
3) Подбор ключевых фраз и создание контента
3) Оптимизация структуры сайта
4) Формирование ссылочного окружения
5) Предоставление отчетов
Образование
Высшее
с 09.2010 по 07.2016
КПИ, Факультет информатики и вычислительной техники, Киев.
Профессиональные навыки:
Аудит и анализ сайта.
Анализ конкурентов.
Юзабилити.
Внутренняя оптимизация:
- составление семантического ядра;
- оптимизация новых страниц сайт;
- оптимизация мета-тегов;
- составление контент стратегии сайта;
- поиск и подбор копирайтера.
- аудит сайта составление ТЗ для технической оптимизации сайта программисту и ТЗ для оптимизации контента и мета-тегов для контент-менеджера;
- перелинковка.
Внешняя оптимизация:
- анализ доменов-доноров;
- анализ анкор-листа;
- анализ кол-ва беклинков на домен;
- подбор площадок для покупок вечных ссылок через биржи.
- линкбилдинг.
HTML, CSS и основные инструменты для работы ahrefs similarweb и тд.
Дополнительная информация:
Больше чем SEO-продвижение
SEO от моей работы — это привлечение максимального количества клиентов на ваш сайт. Я знаю, как продвинуть сайт в ТОП быстрее, где найти пользователей, заинтересованных в товарах и услугах, и превратить их в клиентов.