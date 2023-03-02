vecva01mailru

Меня зовут Виктория, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов.

? Помогу Вам создать уникальный и продающий дизайн

? Подчеркну преимущества товара

? Проанализирую и выделю на фоне конкурентов

Стоимость одного фото с инфографикой - 250р. Последующие карточки для этого артикула - 200р По всем вопросам и для заказа писать: @viktoriaa_Ivanova

Больше моих работ здесь: https://t.me/infografika_viktoriaa