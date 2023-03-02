vecva01mailru

Виктория vecva01mailruvecva01mailru
22 годаРоссия/Тюмень
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Меня зовут Виктория, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов.
? Помогу Вам создать уникальный и продающий дизайн
? Подчеркну преимущества товара
? Проанализирую и выделю на фоне конкурентов
Стоимость одного фото с инфографикой - 250р. Последующие карточки для этого артикула - 200р По всем вопросам и для заказа писать: @viktoriaa_Ivanova
Больше моих работ здесь: https://t.me/infografika_viktoriaa
Я против войны в Украине!