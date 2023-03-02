vecva01mailru

Виктория vecva01mailru

 
22 годаРоссия/Тюмень
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Меня зовут Виктория, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов.

? Помогу Вам создать уникальный и продающий дизайн

 ? Подчеркну преимущества товара

? Проанализирую и выделю на фоне конкурентов

Стоимость одного фото с инфографикой - 250р. Последующие карточки для этого артикула - 200р По всем вопросам и для заказа писать: @viktoriaa_Ivanova

 Больше моих работ здесь: https://t.me/infografika_viktoriaa