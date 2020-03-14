Аранжировка авторских песен,сведение треков

Занимаюсь музыкой с 5 лет,играю на ф-но,гитаре,баяне,аккордеоне,окончил музыкальную школу по классу баяна,Кубышевское педагогическое училище ,факультет музыкальное воспитание(класс баяна),работал преподавателем музыкальной школы(гитара),работал на частной студии звукозаписи аранжировщиком и звукорежиссером,писал заставки на местное телевидение и радио,"чистил" и редактировал звук на местном ТВ и Радио,обработка дикторского голоса.Пишу авторские песни,аранжирую их,два трека в постоянной ротации на "Неформатном"радио(г.Тула),трек "Просто осень" вошел в официальный сборник "Золотая коллекция Неформатного радио"Ништяки№1".