Александр Клементьев vedel7492vedel7492
49 летРоссия/Чапаевск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Аранжировка авторских песен,сведение треков
Занимаюсь музыкой с 5 лет,играю на ф-но,гитаре,баяне,аккордеоне,окончил музыкальную школу по классу баяна,Кубышевское педагогическое училище ,факультет музыкальное воспитание(класс баяна),работал преподавателем музыкальной школы(гитара),работал на частной студии звукозаписи аранжировщиком и звукорежиссером,писал заставки на местное телевидение и радио,"чистил" и редактировал звук на местном ТВ и Радио,обработка дикторского голоса.Пишу авторские песни,аранжирую их,два трека в постоянной ротации на "Неформатном"радио(г.Тула),трек "Просто осень" вошел в официальный сборник "Золотая коллекция Неформатного радио"Ништяки№1".
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Портфолио
- А.Клементьев-А у неё 2019120 просмотров
- Дядя Саша-Просто осень131 просмотр
- Градус 180106 просмотров
Музыка и Звуки
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