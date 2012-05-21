Технические переводы

Технический перевод‚ английский‚ французский языки (9 лет) в следующих областях: машиностроение (Амиго Int.)‚ автомобильная промышленность‚ электроинструменты‚ угледобыча‚ программное обеспечение станков (Амиго Int.)‚ защита информации‚ космические разработки, маркетинг, менеджмент, производство бумаги (Гознак‚ работа во Франции)‚ линии покраски (Франция). Работа на выставках‚ на пуско-наладочных работах‚ переговоры‚ последовательный перевод.