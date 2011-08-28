vedymyr

Том vedymyr

 
32 годаУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Важен каждый пиксель

У меня только одна страница в ВК vk.com/llrncrn все остальные, не я. 

Работаю по 25% предоплате через систему Яндекс Деньги, Qiwi, возможен перевод на банковскую карту. 

Профессиональная разработка: 

-Инфографики 

-Иллюстраций 

-Иконок 

-Презентаций 

КО ВНИМАНИЮ КОЛЛЕГ: Каждый элемент в портфолио защищен законом об авторском праве. 

НЕЗАКОННОЕ КОПИРОВАНИЕ, ЗАИМСТВОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОРТФОЛИО, ВКЛЮЧАЯ ФРАГМЕНТЫ ПОДАЧ РАБОТ – ЗАПРЕЩЕНЫ.

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Портфолио
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Отзывы заказчиков
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Дизайн маленькой иконки
Отличная работа! Оперативно и качественно. Так держать.
Четкое ТЗ, моментальная выплата. Приятно работать с таким человеком.
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#115
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2107