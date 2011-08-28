Важен каждый пиксель
У меня только одна страница в ВК vk.com/llrncrn все остальные, не я.
Работаю по 25% предоплате через систему Яндекс Деньги, Qiwi, возможен перевод на банковскую карту.
Профессиональная разработка:
-Инфографики
-Иллюстраций
-Иконок
-Презентаций
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа! Оперативно и качественно. Так держать.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, моментальная выплата. Приятно работать с таким человеком.
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#115
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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