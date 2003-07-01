Front-end web developer

Як веб-розробник із 2-річним досвідом, я спеціалізуюся на створенні мобільних додатків, чат-ботів і веб-сайтів за допомогою Vue і React Native. Мій технічний досвід включає Vue, HTML, CSS, React Native, SCSS, PHP і Python. Я маю пристрасть до створення інтуїтивно зрозумілих і зручних дизайнів, які забезпечують бездоганний досвід для кінцевих користувачів. Я завжди в курсі останніх подій у галузі та постійно прагну вдосконалювати свої навички та знання. Я впевнений у своїй здатності надавати клієнтам якісні, ефективні та ефективні рішення.