У меня более 1 года опыта работы. Сделала много заказов и заданий. Хочешь посмотреть? Взгляните на мое портфолио.
https://www.youtube.com/channel/UCd5QV935pTs7ztCBcUpRJbw/videos?view_as=subscriber
Интересно, что я могу сделать с вашим видео?
- цветокоррекция,
- стабилизация,
- применение эффектов,
- вырезать ненужные рамки,
- уменьшить музыку,
- работа со звуками,
- монтажные переходы,
- специальные эффекты для редактирования,
- Вступление / окончание.
Какие типы видео я могу сделать?
Спортивный, Путешествовать, Коммерческий, Личный, Красота, Дети, Реклама
Я работаю в программах: Adobe Premiere Pro / Adobe After Effects
Я общительный и профессиональный человек. Если у вас есть какие-либо вопросы или советы, напишите Мне.
Буду рад сотрудничать.
С наилучшими пожеланиями.
Елена.