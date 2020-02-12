Видео монтаж / Постпродакшин видео

У меня более 1 года опыта работы. Сделала много заказов и заданий. Хочешь посмотреть? Взгляните на мое портфолио.

https://www.youtube.com/channel/UCd5QV935pTs7ztCBcUpRJbw/videos?view_as=subscriber

Интересно, что я могу сделать с вашим видео?

- цветокоррекция,

- стабилизация,

- применение эффектов,

- вырезать ненужные рамки,

- уменьшить музыку,

- работа со звуками,

- монтажные переходы,

- специальные эффекты для редактирования,

- Вступление / окончание.

Какие типы видео я могу сделать?

Спортивный, Путешествовать, Коммерческий, Личный, Красота, Дети, Реклама

Я работаю в программах: Adobe Premiere Pro / Adobe After Effects

Я общительный и профессиональный человек. Если у вас есть какие-либо вопросы или советы, напишите Мне.

Буду рад сотрудничать.

С наилучшими пожеланиями.

Елена.