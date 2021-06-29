vegamihailov

ООО Альянс Консалтинг

Направления нашей деятельности:

-Комплексные услуги для бизнеса ( маркетинг; юридические; бухгалтерские; кадровые; тендерные; управленческие и внедрение систем менеджмента; взаимодействие с гос. органами; кризис-менеджмент; безопасность и кибербезопасность; программное обеспечение и другие).

-Инвестиционная деятельность ( венчурное инвестирование; привлечение сторонних частных и государственных инвестиций; подготовка инвест-проектов; защита интересов инвесторов).

-Управление собственными и совместными проектами ( добыча полезных ископаемых; оптовая торговля; образовательные проекты)/

-Развитие бизнес-среды в РФ ( работа с бизнес инкубаторами, акселаторами, хаккатонами; работа с учебными заведениями; работа с органами власти).