vegaspro_83

Выполняю профессиональный ВИДЕОМОНТАЖ любой сложности.

Eсть опыт работы на телевидении, монтировал всё на профессиональном уровне, от новостей(быстро, оперативно и качественно) и до развлекательных программ, в качестве средств обработки видео использую в основном Vegas, так как монтировать быстрее чем Вегасе просто невозможно...также знаю Adobe Premiere Pro, вспомогательные программы Sound Forge, Adobe Photoshop, эффекты по запросу и по желанию делаются средствами Вегаса.

Сроки выполнения работы и гонорар обговариваются, но как правило цена зависит от сложности монтажа, от хронометража, от пре- и пост- обработки, применения эффектов. итд

Схема работы:

1 - я монтирую ролик и присылаю вам ссылку на черновой вариант в формате mp4 с прозрачным логотипом, в доказательство того, что работа выполнена, труд затрачен и мне незачем заниматься кидаловом.

2 - вы просматриваете ролик очень внимательно, пишите мне о всех недочетах, о том что нужно скорректировать, я 1 раз!!!(не 20) делаю коррекцию и высылаю вам чистовой вариант в формате mp4 с логотипом, после его утверждения - жду денежного перевода (contact, сбербанк) или почтового перевода на получателя в оговоренной сумме (комиссии и проценты операторов не включаются в гонорар).

3 - после получения перевода - даю вам ссылку на чистовой ролик без логотипа в максимальном качестве.

Webmoney, Yandex деньги и прочее не принимаю, никаких электронных денег.

с Уважением, Михаил.