Хорошее ТЗ - залог качественного выполнения работы!

Имя, фамилия: Круговой Андрей

Возраст: 26 лет

Иностранные языки: английский - intermediate

Навыки и опыт работы:

1. Написание текстов - для афиш, рекламных компаний, контента соц. сетей, сценариев концертов и мероприятий, стендап выступлений, контента команд КВН и телевизионных скетчкомов.

Опыт работы: 10 лет

2. Работа в программах Adobe systems.

Опыт работы: 10 лет

3. SEO и SMM

Опыт работы: 2 года

4. Наполнения контентом страниц соц. сетей, интернет магазинов.

Опыт работы: 5 лет

5. Работа с CMS (PrestaShop, WordPress)

Опыт работы: 2 года

6. Опыт в проведении и организации event мероприятий (промо акции, дни рождения, свадьбы, корпоративные мероприятия)

Опыт работы: 7 лет

О себе: ответственный, исполнительный, коммуникабельный. Работу выполняю точно в оговоренный срок.

Хорошее ТЗ - залог качественного выполнения работы!

Контакты:

Тел.: +380631437820 (Viber, WhatsUp, Telegram)