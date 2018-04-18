Имя, фамилия: Круговой Андрей
Возраст: 26 лет
Иностранные языки: английский - intermediate
Навыки и опыт работы:
1. Написание текстов - для афиш, рекламных компаний, контента соц. сетей, сценариев концертов и мероприятий, стендап выступлений, контента команд КВН и телевизионных скетчкомов.
Опыт работы: 10 лет
2. Работа в программах Adobe systems.
Опыт работы: 10 лет
3. SEO и SMM
Опыт работы: 2 года
4. Наполнения контентом страниц соц. сетей, интернет магазинов.
Опыт работы: 5 лет
5. Работа с CMS (PrestaShop, WordPress)
Опыт работы: 2 года
6. Опыт в проведении и организации event мероприятий (промо акции, дни рождения, свадьбы, корпоративные мероприятия)
Опыт работы: 7 лет
О себе: ответственный, исполнительный, коммуникабельный. Работу выполняю точно в оговоренный срок.
Хорошее ТЗ - залог качественного выполнения работы!
Контакты:
Тел.: +380631437820 (Viber, WhatsUp, Telegram)