Дизайнер, видеомейкер. Разработаю для Вас лого, фирменный стиль, презентацию. Создам видеопрезентацию, видеозаставку или подарочное видео.
Видеомейкер:
- разработка сценария, раскадровка
- фото- и видеосъёмка
- видеомонтаж, видеоэффекты, анимация
- подбор аудиосопровождения (музыка, звуковые эффекты, диктор)
- оформление лицензий на использованние музыки и видеофутажей.
- брендинг (логотип, визитка, бланк, штамп, визуализация вывески, фасада, интерьера, спецодежды, автобрендинг, сувенирка, брендбук, интерфейс сайта и соцстраниц)
- полиграфия (упаковка, этикетка, рекламные модули в СМИ, флаеры, каталоги, буклеты, календари, листовки)
Instagram: @ve_s_design
Telegram: @VorontsovaEkaterina
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Портфолио
- Сферы дизайна VE41 просмотр
- Подарочное видеослайдшоу37 просмотров
- Видеовизитка VE46 просмотров