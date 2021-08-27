Дизайнер, видеомейкер. Разработаю для Вас лого, фирменный стиль, презентацию. Создам видеопрезентацию, видеозаставку или подарочное видео.

Видеомейкер:

разработка сценария, раскадровка

фото- и видеосъёмка

видеомонтаж, видеоэффекты, анимация

подбор аудиосопровождения (музыка, звуковые эффекты, диктор)

оформление лицензий на использованние музыки и видеофутажей.

брендинг (логотип, визитка, бланк, штамп, визуализация вывески, фасада, интерьера, спецодежды, автобрендинг, сувенирка, брендбук, интерфейс сайта и соцстраниц)

полиграфия (упаковка, этикетка, рекламные модули в СМИ, флаеры, каталоги, буклеты, календари, листовки)

Instagram: @ve_s_design

Telegram: @VorontsovaEkaterina