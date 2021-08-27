vekaterina

Екатерина Воронцова vekaterina

 
45 летРоссия/Тверь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер, видеомейкер. Разработаю для Вас лого, фирменный стиль, презентацию. Создам видеопрезентацию, видеозаставку или подарочное видео.

Видеомейкер:

  • разработка сценария, раскадровка
  • фото- и видеосъёмка
  • видеомонтаж, видеоэффекты, анимация
  • подбор аудиосопровождения (музыка, звуковые эффекты, диктор)
  • оформление лицензий на использованние музыки и видеофутажей.
15 лет в графическом дизайне:

  • брендинг (логотип, визитка, бланк, штамп, визуализация вывески, фасада, интерьера, спецодежды, автобрендинг, сувенирка, брендбук, интерфейс сайта и соцстраниц)
  • полиграфия (упаковка, этикетка, рекламные модули в СМИ, флаеры, каталоги, буклеты, календари, листовки)
E-mail: [email protected]

Instagram: @ve_s_design

Telegram: @VorontsovaEkaterina

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