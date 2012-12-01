velbix

Сергей velbix

 
46 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
wppw
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
В мультисайте на WordPress нужно убрать вывод админ-меню на фронт-енде
Отличный заказчик, приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Всё сделал быстро и без проблем. Приятно удивило, что Александр готов исследовать суть на первый взгляд нерешаемой проблемы и постараться найти решение.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужен редизайн логотипа в стиле iOS
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хорошая и качественная работа. Изначально Антон предлагал более стандартные решения, но при дальнешей разработке были предложены хорошие креативные идеи. Работой довольны.
Ответный отзыв