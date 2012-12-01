Пока пишем подробное техзадание по функционалу, но основная задача – сделать комьюнити, в котором основные участники – это не сами авторы, а их разные блоги. Возьмем, к примеру, сайт домашних питомцев. Автор может создать блоги ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
В мультисайте на WordPress нужно убрать вывод админ-меню на фронт-енде. Пробовали разные плагины, но не на всех сайтах сети отключается админ-меню.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Делаем веб-приложение с использованием UI от Twitter Bootstrap. Нам нужна работа по продумыванию дизайна взаимодействия и UX с разработкой эскизов. То есть нужны эскизы того, что происходит, когда нажимаются разные кнопки и пункты меню, как ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
На нашем сайте мы агрегируем предложения различных продавцов товаров/услуг, которые принимают платежи через PayPal. Заходя к ним на PayPal аккаунт с нашего сайта, покупатели платят напрямую им. Задача: нужно предложить систему учета продаж для того, ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Ищем веб-дизайнера для удаленной сдельной работы, который работает в современном стиле web 2.0 приложений. Который может рисовать такие интерфейсы, как у сегодняшнего Twitter, чтобы мог рисовать, к примеру, такое http://dribbble.com/shots/851472-Wunderlist-2-for-iPhone/attachments/89975 (только для сайтов). А самое главное ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нам нужен редизайн логотипа. Мы делаем большую соц.сеть для людей из разных стран, которые будут общаться друг с другом, делиться опытом, писать блоги, участвовать в форумах. Основная тематика - как начать жить успешной и продуктивной жизнью. Сам ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Мы разрабатываем нишевой портал, состоящий из разных контентовых разделов (форумы, блоги, афиша, вопрос-ответ и т.д.). Нужен дизайнер интерфейсов / UX, который бы продумывал, как должен выглядеть тот или иной раздел, планировал бы расположение функциональных элементов, ...Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт11 лет назад