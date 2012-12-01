Ищем веб-дизайнера для удаленной сдельной работы, который работает в современном стиле web 2.0 приложений. Который может рисовать такие интерфейсы, как у сегодняшнего Twitter, чтобы мог рисовать, к примеру, такое http://dribbble.com/shots/851472-Wunderlist-2-for-iPhone/attachments/89975 (только для сайтов). А самое главное ...