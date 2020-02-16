Делаю быстро и Качественно!!!
Профессиональный SEO-специалист. Опыт работы 7 ЛЕТ
Я лидер на самой популярной бирже в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/
Оказываемые услуги:
- Статейные прогоны
- Продажа ссылок
- Краудмаркетинг
- Составление семантического ядра c расчётом kei;
- Поднятие ТИЦ и ПР
- Продвижение в поисковых системах (SEO и SEA).
- SEO оптимизация под ключ
- Профессиональный комплексный seo-аудит сайта
- Полная Настройка Яндекс Директ
БОЛЬШЕ 200+ РЕАЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ НА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ БИРЖЕ ФРИЛАНСА https://www.fl.ru/users/dimapwt1/opinions/
почта: [email protected]
скайп: dimapwt1
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ручное размещение статей на 50 ru-сайтах.129 просмотров
- Ручное размещение статей на 200 ru-блогах136 просмотров
- Крауд маркетинг – ручное размещение 50 ссылок.208 просмотров
- Статейный прогон по 30 сайтам. Средний ТИЦ 500260 просмотров
- 50 жирных вечных ссылок с трастовых сайтов!171 просмотр
- Размещение статей на 100 сайтах с тиц от 50150 просмотров
- Семантическое ядро (ся) до 400 ключей.157 просмотров
- 200 жирных вечных ссылок с Трастовых сайтов!173 просмотра
- Профессиональный комплексный seo-аудит сайта.169 просмотров
- SEO оптимизация 8 страниц (ключи, метатеги, ТЗ)139 просмотров
- Эффективный статейный прогон по 200 жирным сайтам!147 просмотров
- Полная Настройка Яндекс Директ.163 просмотра