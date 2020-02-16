veles37

Дмитрий Фикачев veles37

 
45 летРоссия/Старый Оскол
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делаю быстро и Качественно!!!

Профессиональный SEO-специалист. Опыт работы 7 ЛЕТ

Я лидер на самой популярной бирже в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Оказываемые услуги: 

- Статейные прогоны 

- Продажа ссылок 

- Краудмаркетинг 

- Составление семантического ядра c расчётом kei; 

- Поднятие ТИЦ и ПР 

- Продвижение в поисковых системах (SEO и SEA). 

- SEO оптимизация под ключ 

- Профессиональный комплексный seo-аудит сайта 

- Полная Настройка Яндекс Директ

БОЛЬШЕ 200+ РЕАЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ НА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ БИРЖЕ ФРИЛАНСА https://www.fl.ru/users/dimapwt1/opinions/

почта: [email protected]

скайп: dimapwt1

Аудит сайтаSEO-аудит сайтаСемантическое ядроSEO-оптимизация
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