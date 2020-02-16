Делаю быстро и Качественно!!!

Профессиональный SEO-специалист. Опыт работы 7 ЛЕТ

Я лидер на самой популярной бирже в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Оказываемые услуги:

- Статейные прогоны

- Продажа ссылок

- Краудмаркетинг

- Составление семантического ядра c расчётом kei;

- Поднятие ТИЦ и ПР

- Продвижение в поисковых системах (SEO и SEA).

- SEO оптимизация под ключ

- Профессиональный комплексный seo-аудит сайта

- Полная Настройка Яндекс Директ

БОЛЬШЕ 200+ РЕАЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ НА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ БИРЖЕ ФРИЛАНСА https://www.fl.ru/users/dimapwt1/opinions/

почта: [email protected]

скайп: dimapwt1