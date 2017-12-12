velik

Алексей Коровацкий velik

 
38 летРоссия/Владивосток
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Отзывы http://www.free-lance.ru/users/velik/

Портфолио
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга