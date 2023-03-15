velikaya_project

Софья Великая velikaya_project

 
21 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Создаю, анимирую и предоставляю услуги в сфере MOTION-DESIGN!

Хочешь яркую и сочную анимацию с твоим продуктом? Легко!

Меня зовут Софья, мне 20 лет и я motion дизайнер!

Реализую анимацию различных видов:

  • GIF анимация;

  • 3D анимация;

  • Motion заставка;

  • рекламный ролик с музыкальным сопровождением.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

  1. Вы получите ту самую стильную и качественную анимацию, которую представляли у себя в голове!

  2. Готовая работа будет у Вас с соблюдением заранее оговоренных временных рамок!

  3. Я на связи 24/7. Отвечу на любые Ваши вопросы по работе!

Мои контакты для связи:

Instagram - velikaya_project

Telegram - t.me/velikayaSSS

Почта - [email protected]

Добро пожаловать в мир анимации!

Портфолио
Анимация
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$10/час
от $30от 1 дня
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