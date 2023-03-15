Создаю, анимирую и предоставляю услуги в сфере MOTION-DESIGN!

Хочешь яркую и сочную анимацию с твоим продуктом? Легко!

Меня зовут Софья, мне 20 лет и я motion дизайнер!

Реализую анимацию различных видов:

GIF анимация;

3D анимация;

Motion заставка;

рекламный ролик с музыкальным сопровождением.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

Вы получите ту самую стильную и качественную анимацию, которую представляли у себя в голове! Готовая работа будет у Вас с соблюдением заранее оговоренных временных рамок! Я на связи 24/7. Отвечу на любые Ваши вопросы по работе!

Мои контакты для связи:

Instagram - velikaya_project

Telegram - t.me/velikayaSSS

Почта - [email protected]

Добро пожаловать в мир анимации!