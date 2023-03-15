Софья Великая velikaya_projectvelikaya_project
21 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Создаю, анимирую и предоставляю услуги в сфере MOTION-DESIGN!
Хочешь яркую и сочную анимацию с твоим продуктом? Легко!
Меня зовут Софья, мне 20 лет и я motion дизайнер!
Реализую анимацию различных видов:
GIF анимация;
3D анимация;
Motion заставка;
рекламный ролик с музыкальным сопровождением.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
Вы получите ту самую стильную и качественную анимацию, которую представляли у себя в голове!
Готовая работа будет у Вас с соблюдением заранее оговоренных временных рамок!
Я на связи 24/7. Отвечу на любые Ваши вопросы по работе!
Мои контакты для связи:
Instagram - velikaya_project
Telegram - t.me/velikayaSSS
Почта - [email protected]
Добро пожаловать в мир анимации!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- MOTION ЗАСТАВКАнет просмотров
- 3D АНИМАЦИЯнет просмотров
- РЕКЛАМНЫЙ РОЛИКнет просмотров
- GIF АНИМАЦИЯнет просмотров
Анимация
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$10/час
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