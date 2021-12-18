Удобные и вкусные сайты и только качественно и в срок!
Меня зовут Дамир и я специализируюсь на создании вкусных сайтов различной сложности: Landing page, корпоративные сайты, блог и так далее.
Работая со мной вы экономите:
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- Время
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- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации как сделать сайт лучше
- всегда на связи
С удовольствием пообщаюсь голосом!В отличие от многих других без проблем обсуждаю всё голосом по телеграму.
Есть вопросы? Давайте созвонимся и всё обсудим!
Для своих действует услуга "по-братски" и "а вот лично для меня сколько будет стоить?".
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @velkombtj
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