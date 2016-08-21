Монтаж любительских видео об отдыхе и путешествиях

Всем привет!

Я люблю путешествовать и снимать об этм видео. За последние лет 20, мне довелось побывать во многих местах мира от Гонконга до Гранд Каньона в Неваде.

По всем своим своим поездкам я делаю видео ролики. Поверьте, пересматривать их через какое-то время очень интересно - как будто еще раз съездил...

С удовольствием помогу вам сделать из ваших видео зарисовок видеофильм, который не только самим будет приятно смотреть, но и другим показать не стыдно.

Пишите, обговорим сроки и условия