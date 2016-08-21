Необходимо подобрать наиболее подходящие шрифты, компоновку текста и общий дизайн принта. Изначальный текст на предварительном макете. Поле для принта 11,9" х 17,9", разрешение 300 dpi
Всем привет!
Я люблю путешествовать и снимать об этм видео. За последние лет 20, мне довелось побывать во многих местах мира от Гонконга до Гранд Каньона в Неваде.
По всем своим своим поездкам я делаю видео ролики. Поверьте, пересматривать их через какое-то время очень интересно - как будто еще раз съездил...
С удовольствием помогу вам сделать из ваших видео зарисовок видеофильм, который не только самим будет приятно смотреть, но и другим показать не стыдно.
Пишите, обговорим сроки и условия
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