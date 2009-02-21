Инженер-системотехник (первое высшее), лингвист-переводчик (второе высшее)

Московский Авиационный институт, два высших образования, одно (лингвистическое) уже закончено, опыт работы письменным переводчиком уже больше 3-х лет.

Выполню качественные переводы с английского языка, установленных расценок на переводы нет (т.к. сложность и заказчик всегда очень разные), не капризная: обычно вы говорите цену – я перевожу. Но в среднем - от 150р за контрольную работу и от 100р за одну страницу перевода.

Выполню контрольные и курсовые работы различной направленности, как технической (в основном, авиационная промышленность), так и гуманитарной (экология, география, история, а также различные гуманитарные предметы на технических специальностях - это мне очень хорошо знакомо), около 300-500р за работу.