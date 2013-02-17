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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Любовь участвовала в конкурсе. Ее работа не была выбрана в качестве победителя, но предложили Любови доработать идею для фирменного бланка.Макет получил быстро.Работой доволен
Ответный отзыв
Спасибо за четкость и внимание.
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