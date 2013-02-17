vellas

Любовь vellas

 
63 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профильное образование и большой опыт работы.

Портфолио

Отзывы заказчиков

vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн бланка
Любовь участвовала в конкурсе. Ее работа не была выбрана в качестве победителя, но предложили Любови доработать идею для фирменного бланка.Макет получил быстро.Работой доволен
Спасибо за четкость и внимание.
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