Устали от конкуренции? Пора менять директолога!

Реклама - уникальный продукт, создающий искусственный интерес к продвигаемому товару.

Контекстная реклама - один из самых быстрых способов привлечь к себе интерес клиентов.

Если правильно ее настроить. :)

Основное образование - менеджер-маркетолог.

Дополнительное образование - директолог и копирайтер.

По моему мнению, комплекс данных специализаций дает все шансы получить отличный ожидаемый результат в контекстной рекламе.