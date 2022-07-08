Устали от конкуренции? Пора менять директолога!
Реклама - уникальный продукт, создающий искусственный интерес к продвигаемому товару.
Контекстная реклама - один из самых быстрых способов привлечь к себе интерес клиентов.
Если правильно ее настроить. :)
Основное образование - менеджер-маркетолог.
Дополнительное образование - директолог и копирайтер.
По моему мнению, комплекс данных специализаций дает все шансы получить отличный ожидаемый результат в контекстной рекламе.
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