ВЛАДИМИР КРЕМЛЁВ Образование : высшее юридическое. Тверской государственный университитет. Многолетний опыт работы в российских газетах и журналах и сотрудничества с зарубежными периодическими изданиями( Aamulehti, Omma Marka, Hameensanomat, Spektr и др.) . Работы публиковались в газетах Финляндии, США, Венгрии, Израиля , Шотландии и др.

Первая работа была опубликована в 1985 году. С 2004 года - ведущий художник журнала «О выборах» центральной избирательной комиссии Российской Федерации. До настоящего времени в РИА НОВОСТИ – мои работы здесь http://visualrian.ru/bylines/item/10360 Выставки проходили в Венгрии (Будапешт, 1996г.), Хельсинки, Тампере, Йоенсу и других городах Финляндии. В 1999 году издан авторский альбом «Шутки вслед уходящему веку» (300 стр.). Есть опыт работы на телевидении (креативный отдел, реклама, сценарии). Работаю в жанре традиционной графики (перо, тушь), в графических редакторах от Adobe и Corel и др. менее известных программах. Помимо сатирической графики занимаюсь полиграфическим дизайном, работаю над иллюстрированием детских и научно-популярных книг, сотрудничаю с рядом полноцветных журналов. С некоторыми из работ можно ознакомиться на авторских сайтах : www.kremlev.ru или посмотреть опубликованные на сайте caricatura.ru - http://caricatura.ru/parad/kremlev/ Контакты: адрес электронной почты [email protected], [email protected] , телефоны –(4822) 50 00 64, +7 910 937 71 18

ICQ номер 273 564 720