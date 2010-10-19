Автоматические ворота

ООО «АВС» предлагает услуги по производству, монтажу, поставке и сервисному обслуживанию всех видов ворот, шлагбаумов, автоматики и складского перегрузочного оборудования.

Особой популярностью в настоящее время пользуются автоматические ворота, которые устанавливаются повсеместно. Такие конструкции могут выполнять несколько функций. В первом случае автоматические ворота устанавливаются в загородных домах и используются для бытовых нужд. Во втором - устройства применяются на промышленных предприятиях.

По конструкции автоматические ворота могут быть въездными (откатные ворота или распашные автоматические ворота), а также гаражными (секционные). Все чаще устройства устанавливаются в промышленных помещениях, где присутствуют агрессивные среды. В таких условиях автоматические ворота покрываются слоем цинка, толщина которого превышает 20 миллиметров.

Современные откатные ворота устанавливаются внутри двора. Они используются в условиях ограниченного пространства, а перемещаться могут вправо или влево. Такие откатные ворота имеют в качестве основы рамную конструкцию, по которой и перемещается полотно. Иногда направляющие монтируют в пол или дорогу. В этом случае откатные ворота перемещаются по рельсам, выступающим на 1,5 сантиметра из земли. Это ограничение накладывается, чтобы транспортные средства не повредили шины при переезде через направляющие.

ООО «АБС» снабжает откатные ворота двумя роликами, которые обеспечивают механическую надежность работы. Если откатные ворота перемещаются по направляющим, то при работе с раздвижными конструкциями можно открывать створки полностью. В данном случае специальные консольные блоки устанавливаются на мощном фундаменте.

Не только распашные автоматические ворота присутствуют на современном рынок автоматики. На нем представлены шлагбаумы, рольставни и калитки в широком ассортименте. Тем не менее, как и откатные автоматические ворота, данное оборудование обеспечивает безопасность человека и его собственности. Рольставни, например, состоят из отдельных планок – ламелей, которые соединены между собой. Внешне они напоминают автоматические гаражные ворота, да и принцип их действия аналогичен. Рольставни имеют высокую устойчивость к взлому, что является основным их достоинством. Как и автоматические гаражные ворота, такие устройства могут быть изготовлены из стали и алюминия.

Любые автоматические гаражные ворота и рольставни могут управляться при помощи трех основных механизмов. Это электропривод, тяговая лента и кривошипно-шатунный механизм. Электропривод используют и откатные автоматические ворота, потому что силовой элемент позволяет одновременно управлять несколькими конструкциями. Именно откатные автоматические ворота, гаражные конструкции и рольставни обеспечат дому и офису надежную защиту.

Как и распашные автоматические ворота, повсеместно устанавливаются шлагбаумы. Такие устройства позволяют регулировать въезд и выезд транспортных средств с территории.

ООО «АБС» давно известно на отечественном рынке и зарекомендовало себя как ответственное, исполнительное, добросовестное предприятие. Компания специализируется на производстве, монтаже, поставке и сервисном обслуживании всех видов ворот, шлагбаумов, автоматики, складского перегрузочного оборудования.

Более подробную информацию о компании ООО «АБС» и ее продуктах можно узнать на сайте: http://www.vorota-abc.ru/ или связаться по телефону +7 (812) 702-74-03.