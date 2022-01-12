velshevchenko

Редактор, режиссер, писатель, поэт, копирайтер

Валерий Шевченко - поэт, прозаик, режиссер, член Союза писателей России, автор нескольких сборников стихов и малой прозы, организатор музыкально-поэтических мероприятий.

 В бэкграунде: более 2️⃣5️⃣ лет работы на ТВ, спутниковые и федеральные каналы, ино-вещание.

 Пульт, новости, студийные и выездные программы.

Грамотный русский язык, хороший английский.

Два высших образования. Филолог.

- Ответственный.

- Пунктуальный.

- Надёжный.

Телефон для связи: +7 968 746 90 15