velshevchenko

Редактор, режиссер, писатель, поэт, копирайтер
Валерий Шевченко - поэт, прозаик, режиссер, член Союза писателей России, автор нескольких сборников стихов и малой прозы, организатор музыкально-поэтических мероприятий.
В бэкграунде: более 2️⃣5️⃣ лет работы на ТВ, спутниковые и федеральные каналы, ино-вещание.
Пульт, новости, студийные и выездные программы.
Грамотный русский язык, хороший английский.
Два высших образования. Филолог.
- Ответственный.
- Пунктуальный.
- Надёжный.
Телефон для связи: +7 968 746 90 15
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