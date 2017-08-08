Копирайтинг, рерайтинг, монтаж фото и видео, перевод, редактирование
Высшее образование (журналистика и социальные коммуникации).
Абсолютная грамотность.
Языки: русский, украинский, английский.
Работаю быстро, качественно, ответственно.
Работа с текстом
- создание текстов для SEO
- написание статей (в т. ч. рекламного характера), новостных текстов
- редактирование текстов (литературное, смысловое, стилистическое, научное)
- корректура
- фактчекинг (проверка фактов)
- генерация названий, слоганов
- перевод текстов (русский, украинский, английский)
- фотообработка
- создание коллажей
- фотоманипуляции разной сложности
- проектирование визиток, баннеров, вывесок
- монтаж и обработка видео