velte

Екатерина velte

 
28 летУкраина/Ильичевск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, монтаж фото и видео, перевод, редактирование

Высшее образование (журналистика и социальные коммуникации).

Абсолютная грамотность.

Языки: русский, украинский, английский.

Работаю быстро, качественно, ответственно.

Работа с текстом

  • создание текстов для SEO
  • написание статей (в т. ч. рекламного характера), новостных текстов
  • редактирование текстов (литературное, смысловое, стилистическое, научное)
  • корректура
  • фактчекинг (проверка фактов)
  • генерация названий, слоганов
  • перевод текстов (русский, украинский, английский)
Работа с изображением

  • фотообработка
  • создание коллажей
  • фотоманипуляции разной сложности
  • проектирование визиток, баннеров, вывесок
  • монтаж и обработка видео
Написание статей