Ковалькова Ольга Александровна
Дата рождения: 17 ноября 1979 г.
Гражданство: Беларусь
Телефон: +375(29) 145-80-36
Эл. почта: [email protected]
Семейное положение:замужем
Желаемый график работы: Удаленная работа
Цель:Удаленная работа
Образование
2007г.
ГГУ им Ф. Скорины
иностранный язык, английский язык, преподаватель английского языка
Опыт работы
Октябрь 2008
— по настоящее время ГП "Белаэронавигация" (Гомель) — Перевозки/логистика/склад/ВЭД
диспетчер по ОАП
с октября 2008 - агент по обслуживанию авиапассажиров.
по январь 2009
с января 2009 - администратор
по 2010 -
с середины 2010
- по настоящее время - диспетчер по Организации Авиаперевозок
работа с пассажирами, регистрация, встреча, посадка
работа с VIP пассажирами в Зале Официальных лиц и Делегаций
обслуживание ВС, контроль регистрации пассажиров, улаживание конфликтных ситуаций если такие имеют место. переводчик в общении с иностранными пассажирами, экипажем
Сентябрь 2007
- октябрь 2008 СОШ №33 (Гомель) Учитель английского языка
преподавание английского языка
Профессиональные навыки и знания
• Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet
• Грамотная устная и письменная речь
Знание иностранных языков
• Английский язык — свободно владею
• Немецкий — базовые знания
Прочее
• Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость
• Исполнительность, пунктуальность
• Стремление к развитию и профессиональному росту