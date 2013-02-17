Ковалькова Ольга Александровна

Дата рождения: 17 ноября 1979 г.

Гражданство: Беларусь

Телефон: +375(29) 145-80-36

Эл. почта: [email protected]

Семейное положение:замужем

Желаемый график работы: Удаленная работа

Цель:Удаленная работа

Образование

2007г.

ГГУ им Ф. Скорины

иностранный язык, английский язык, преподаватель английского языка

Опыт работы

Октябрь 2008

— по настоящее время ГП "Белаэронавигация" (Гомель) — Перевозки/логистика/склад/ВЭД

диспетчер по ОАП

с октября 2008 - агент по обслуживанию авиапассажиров.

по январь 2009

с января 2009 - администратор

по 2010 -

с середины 2010

- по настоящее время - диспетчер по Организации Авиаперевозок

работа с пассажирами, регистрация, встреча, посадка

работа с VIP пассажирами в Зале Официальных лиц и Делегаций

обслуживание ВС, контроль регистрации пассажиров, улаживание конфликтных ситуаций если такие имеют место. переводчик в общении с иностранными пассажирами, экипажем

Сентябрь 2007

- октябрь 2008 СОШ №33 (Гомель) Учитель английского языка

преподавание английского языка

Профессиональные навыки и знания

• Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet

• Грамотная устная и письменная речь

Знание иностранных языков

• Английский язык — свободно владею

• Немецкий — базовые знания

Прочее

• Коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость

• Исполнительность, пунктуальность

• Стремление к развитию и профессиональному росту