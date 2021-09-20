velvetburn

Выполнение копирайтинга любой сложности

Доброго времени суток, уважаемый заказчик.

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Прошу ознакомиться с данной информацией, ввиду лучшего понимания выполнения работы исполнителя.

На что стоит обратить внимание

Уровень грамотности, проверка, SEO

Доверяя мне работу, будьте уверены в профессиональном подходе к делу!

Пишу грамотный, структурированный, SEO-оптимизированный контент без ошибок и неточностей.

Перед сдачей текст проверяю несколькими сервисами на уникальность, вычитываю минимум два раза.

Отлично справляюсь с любыми, самыми сложными seo-заказами, самостоятельно подбираю ключевые слова, прописываю мета-теги.

НЕ работаю с корявыми ключами, которым давно уже определено место в музее истории SEO.

Отношение к поставленным задачам

Всегда положительно отношусь к конструктивной критике и легко иду на контакт.

Диалог с заказчиком - эталон качественной работы, кроме того, уважаю своё, и потраченное время заказчика.

Соблюдаю правила и не срываю сроки, в случае каких-либо непоняток с моей стороны обращаюсь напрямую к заказчику.

Так как данная работа по душе, то и эффективность будет выше, во всех случаях буду рада сотрудничеству с достижением консенсуса.

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Благодарю, за уделённое время.