velvetburn

Доброго времени суток, уважаемый заказчик.
Прошу ознакомиться с данной информацией, ввиду лучшего понимания выполнения работы исполнителя.
На что стоит обратить внимание
- Уровень грамотности, проверка, SEO
Пишу грамотный, структурированный, SEO-оптимизированный контент без ошибок и неточностей.
Перед сдачей текст проверяю несколькими сервисами на уникальность, вычитываю минимум два раза.
Отлично справляюсь с любыми, самыми сложными seo-заказами, самостоятельно подбираю ключевые слова, прописываю мета-теги.
НЕ работаю с корявыми ключами, которым давно уже определено место в музее истории SEO.
- Отношение к поставленным задачам
Диалог с заказчиком - эталон качественной работы, кроме того, уважаю своё, и потраченное время заказчика.
Соблюдаю правила и не срываю сроки, в случае каких-либо непоняток с моей стороны обращаюсь напрямую к заказчику.
Так как данная работа по душе, то и эффективность будет выше, во всех случаях буду рада сотрудничеству с достижением консенсуса.
Благодарю, за уделённое время.