Я сам являюсь владельцем компании, поэтому понимаю суть бизнеса изнутри.
Наша команда работает более 14 лет в широком профиле рекламной / event фото и видеосъемки.
Мы следим за трендами и развитием продаж в интернет-пространстве, поэтому сможем
проконсультировать и помочь создать контент-план для вашей компании в интернет-магазине,
на сайте, социальных сетях, YouТube канале.
У нас есть техника, студия, актеры, дикторы озвучки, сценаристы и все необходимое
для съемки Вашего товара и услуг удаленно.
Наши режиссеры по монтажу профессионально смонтируют видеоролик с Вашего материала и смогут предоставить
рекомендации для съемки нужных кадров. Мы любим свою работу и стараемся применять авторский подход к каждому проекту.
Будем рады знакомству и сотрудничеству.
Примеры наших проектов от "А до Я":
Vendzart production
http://vendzart.com.ua/for-business
Health time
http://vendzart.com.ua/health-time-luxury-relax-zone/post-preview/3906491
Wild baker
https://www.youtube.com/channel/UCYgWyDgML2ExjaKWn4_FU2g?view_as=subscriber
Портфолио
- Showreel Vendzart production26 просмотров
- Wild baker || Promo71 просмотр
- Polish - Ukrainian Wedding | M&J35 просмотров
- M.A.V.A70 просмотров
- Brazilian - Ukrainian Wedding | O&I33 просмотра
- DeMark | Promo44 просмотра
- Wedding HighLights | V&К64 просмотра
- Coming soon | V&J51 просмотр
- Coming soon | S&I32 просмотра
- Alpin Hotel49 просмотров
- Проктологическая амбулатория39 просмотров
- Wedding HighLights | M&O51 просмотр