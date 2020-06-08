Видеосъемка. Монтаж. Контент план

Я сам являюсь владельцем компании, поэтому понимаю суть бизнеса изнутри.

Наша команда работает более 14 лет в широком профиле рекламной / event фото и видеосъемки.

Мы следим за трендами и развитием продаж в интернет-пространстве, поэтому сможем

проконсультировать и помочь создать контент-план для вашей компании в интернет-магазине,

на сайте, социальных сетях, YouТube канале.

У нас есть техника, студия, актеры, дикторы озвучки, сценаристы и все необходимое

для съемки Вашего товара и услуг удаленно.

Наши режиссеры по монтажу профессионально смонтируют видеоролик с Вашего материала и смогут предоставить

рекомендации для съемки нужных кадров. Мы любим свою работу и стараемся применять авторский подход к каждому проекту.

Будем рады знакомству и сотрудничеству.

Примеры наших проектов от "А до Я":

Vendzart production

http://vendzart.com.ua/

http://vendzart.com.ua/for-business

https://vimeo.com/vendzart

Health time

http://vendzart.com.ua/health-time-luxury-relax-zone/post-preview/3906491

Wild baker

https://www.youtube.com/channel/UCYgWyDgML2ExjaKWn4_FU2g?view_as=subscriber

https://www.instagram.com/wild_baker_/