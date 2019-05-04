venero4ka1909v

Специалист по интернет-рекламе

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение?

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