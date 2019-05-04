venero4ka1909v

Венера Малышева venero4ka1909vvenero4ka1909v
52 годаРоссия/Орск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по интернет-рекламе
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение?
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