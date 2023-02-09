veniamin-e-pr

E-PR online Digital Agency

E-PR online - международное диджитал агентство с офисами в США и Европе.



26 лет опыта в маркетинге. Более 100 специалистов



- копирайтинг и публикации (58 копирайтеров, 6000 медиа изданий в 60 странах)

- таргетинг в Инстаграм и Фейсбук

- поисковая оптимизация сайтов (seo)

- контекстная реклама в Гугл, Ютуб и Яндекс

- создание статей в Википедии

- дизайн и фирменный стиль

- smm и раскрутка Инстаграм

- помощь с получением синей галочки в Инстаграм и Фейсбук

- создание каналов на Ютуб и монтаж видео

- лендинги и сайты

- создание чат ботов и раскрутка каналов в Телеграм

- e-mail маркетинг



Доступные цены. Работаем только на результат.



https://www.e-pr.online