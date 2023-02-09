veniamin-e-pr

E-PR online Digital Agency
E-PR online - международное диджитал агентство с офисами в США и Европе.
26 лет опыта в маркетинге. Более 100 специалистов
- копирайтинг и публикации (58 копирайтеров, 6000 медиа изданий в 60 странах)
- таргетинг в Инстаграм и Фейсбук
- поисковая оптимизация сайтов (seo)
- контекстная реклама в Гугл, Ютуб и Яндекс
- создание статей в Википедии
- дизайн и фирменный стиль
- smm и раскрутка Инстаграм
- помощь с получением синей галочки в Инстаграм и Фейсбук
- создание каналов на Ютуб и монтаж видео
- лендинги и сайты
- создание чат ботов и раскрутка каналов в Телеграм
- e-mail маркетинг
Доступные цены. Работаем только на результат.
https://www.e-pr.online