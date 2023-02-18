Звукорежиссер

Работал с такими музыкальными коллективами, как "Папин олимпос", "VERBEE", "Kafeshop", "ФЛЭТ" и др.,

Сотрудничество с "Line Up Group" и "CINELab soundmix".

Cтудийная звукозапись, сведение и мастеринг на студии "CINELab soundmix" в москве, и на своей домашней студии в московской области, использую в качестве DAW "Cubase", "Logic" и "FL studio" - в общей сложности практикую около 5-ти лет.

Концертная звукорежиссура - неоднократные выезды на концерты в роли звукорежиссера и техника звукового тракта в такие клубы и бары, как "GIPSY", "ГлавClub", "Разгрузка", "Мишки бар" и др.

Аранжировки - написание музыки, создание инструментальных и вокальных аранжировок, помощь с текстами и т.п. (сам владею навыком игры на электрогитаре, акустической гитаре, бас-гитаре, профессионально занимаюсь вокалом).