Ciel-Parfum

С 2002 года «Си Эль парфюм» занимается продвижением парфюмерии и косметики собственной торговой марки путем прямых продаж.

Мы предлагаем продукцию категории мидл и мидл-ап (прет-а-порте). Приоритетное направление компании - парфюмерия высокого класса.

Наша цель - стать лидером парфюмерной индустрии России и добиться всемирного признания.

Марка CIEL parfum призвана помочь каждому человеку подчеркнуть свою индивидуальность и проявить природное очарование внутреннего мира.

Наши ароматы позволяют приобщиться к великому таинству Красоты.

Уникальность «Си Эль парфюм» в том, что это первая и единственная современная компания, которая вывела на рынок парфюмерию российского производства высокого класса. Наша парфюмерия обладает характером и оригинальным стилем, который подчеркнут продуманным изящным дизайном.

Гаранты высокого качества продукции «Си Эль парфюм»:

• экологически чистое сырье класса люкс от лидеров сырьевого рынка