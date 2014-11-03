Генпланы, 3d моделирование и визуализация, архитектурные чертежи.
- разработка генеральных планов и проектов организации строительства
- выполнение архитектурных чертежей
- 3d моделирование (визуализация) интерьеров и экстерьеров
- 3d моделирование отдельных объектов
Знание програм AutoCAD, ArchiCAD, 3DS Max, Artlantis,Photoshop, АВК, Компас.
Портфолио
- 3D модель квартала.312 просмотров
- Загородный развлекательный комплекс295 просмотров
- Fiat 1936239 просмотров
- Номер в отеле 2215 просмотров
- Номер в отеле 1177 просмотров
- Конференц-зал228 просмотров
- Кафе208 просмотров
- План организации дорожного движения на АЗС.2615 просмотров
- Проект перепланировки квартиры под аптеку.255 просмотров
- Проект частного дома265 просмотров
- Генеральный план дворовой территории многоэтажного1061 просмотр
- Проект организации строительства421 просмотр
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