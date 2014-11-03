vera_23

Вера Кухарчук vera_23

 
32 годаУкраина/Винница
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Генпланы, 3d моделирование и визуализация, архитектурные чертежи.

- разработка генеральных планов и проектов организации строительства

- выполнение архитектурных чертежей

- 3d моделирование (визуализация) интерьеров и экстерьеров

- 3d моделирование отдельных объектов

Знание програм AutoCAD, ArchiCAD, 3DS Max, Artlantis,Photoshop, АВК, Компас.

Резюме: http://www.work.ua/resumes/2398960/

AutoCAD3ds MaxArchiCADPhotoshop
Портфолио
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