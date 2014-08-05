vera_andreeva

Администрирование

Предлагаю вам свои услуги:

- администрирование групп в соц. сетях;

- размещение текстов, постов, заметок;

- работа с отзывами и комментариями;

- создание тем, опросов, голосований;

- привлечение пользователей в группы;

- услуги по написанию текстов (новостей, статей, обзоров).

Возможна работа с текстами, написание рефератов.

Образование: бух.учет и контроль; организация и управление на предприятии

Основное место работы: зам.руководителя отдела закупок бытовой техники и электроники. В данный момент нахожусь в декрете, свободна от основной работы.

Со своей стороны гарантирую 100% качественное выполнение работы, без отрыва на домашние дела.

С удовольствием откликнусь на ваши предложения.