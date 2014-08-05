vera_andreeva

Администрирование
Предлагаю вам свои услуги:
- администрирование групп в соц. сетях;
- размещение текстов, постов, заметок;
- работа с отзывами и комментариями;
- создание тем, опросов, голосований;
- привлечение пользователей в группы;
- услуги по написанию текстов (новостей, статей, обзоров).
Возможна работа с текстами, написание рефератов.
Образование: бух.учет и контроль; организация и управление на предприятии
Основное место работы: зам.руководителя отдела закупок бытовой техники и электроники. В данный момент нахожусь в декрете, свободна от основной работы.
Со своей стороны гарантирую 100% качественное выполнение работы, без отрыва на домашние дела.
С удовольствием откликнусь на ваши предложения.
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