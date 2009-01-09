vera_miller

РЕЗЮМЕ
Крапивко Вера Василиевна
Контактные данные:
1210 5th St NW apt 203, Washington DC, 20001
e-mail: [email protected]
skype: vera.miller202
Общие сведения:
Дата рождения: 10 сентября 1984г.
Место рождения: г. Липецк
Семейное положение: замужем
Дети: нет
Образование:
июнь 2001 окончила СШ №40 г. Липецка (с филологическим уклоном)
июнь 2006 окончила Липецкий Эколого-Гуманитарный Институт (ЛЭГИ) по специальности «Зарубежная Филология». Присуждена степень бакалавра по направлению «Филология».
Защитила дипломную работу на тему « Региональные варианты современного английского языка (специализация «Американский Английский»).
Уровень владения персональным компьютером:
MS Office
Опытный пользователь интернет
высокая скорость набора текстов
Знание иностранных языков:
английский язык — свободное владение, большой коммуникативный опыт, проживаю в США на протяжении трех лет.
Французский язык — базовые знания, в настоящее время работаю на усовершенствованием.
Направление и опыт перевода:
технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика)
деловая корреспонденция
Прочее:
редактирование руско- и англо-язычных текстов.