vera_miller

РЕЗЮМЕ

Крапивко Вера Василиевна

Контактные данные:

1210 5th St NW apt 203, Washington DC, 20001

e-mail: [email protected]

[email protected]

skype: vera.miller202

Общие сведения:

Дата рождения: 10 сентября 1984г.

Место рождения: г. Липецк

Семейное положение: замужем

Дети: нет

Образование:

июнь 2001 окончила СШ №40 г. Липецка (с филологическим уклоном)

июнь 2006 окончила Липецкий Эколого-Гуманитарный Институт (ЛЭГИ) по специальности «Зарубежная Филология». Присуждена степень бакалавра по направлению «Филология».

Защитила дипломную работу на тему « Региональные варианты современного английского языка (специализация «Американский Английский»).

Уровень владения персональным компьютером:

MS Office

Опытный пользователь интернет

высокая скорость набора текстов

Знание иностранных языков:

английский язык — свободное владение, большой коммуникативный опыт, проживаю в США на протяжении трех лет.

Французский язык — базовые знания, в настоящее время работаю на усовершенствованием.

Направление и опыт перевода:

технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика)

деловая корреспонденция

Прочее:

редактирование руско- и англо-язычных текстов.