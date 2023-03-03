vera_minsk

Написание уникальных текстов, статей, обзоров, отзывов, индивидуальный подход к каждому

Добрый день! Меня зовут Вера. И я буду очень рада помочь вам превратить ваши мысли в слова.

Немного расскажу о себе. В детстве я любила играть в учителя. Для меня было важно, чтобы все мои игрушки поняли то, что я им объясняю. Когда мне было 8, мой Папа начал учить меня выражать свои мысли чётко, ясно и лаконично. Этот навык помогает мне в общении и в написании текстов до сих пор.

В школе я много писала стихи, в университете - рассказы. Была членом студенческого пресс-центра, печатала статьи для газеты и обзоры различных мероприятий, вела репортажи. В 15 лет написала свою книгу. Два года подряд получала дипломы республиканского конкурса среди ВУЗов страны за стихотворения собственного сочинения.

На данный момент помогаю знакомому с редакцией его книги, ежедневно практикуюсь в искусстве письма. Готова помочь с написанием текстов для постов в Инстаграм или других соц. сетях тем, кому сложно выражать свои мысли. Есть опыт работы с заказчиками. Быстро нахожу общий язык с людьми любого возраста. Готова подстроиться под любые ваши запросы, могу быстро исправить или дополнить работу. Опыта немного, но готова учиться и корректироваться.

Буду рада помочь вам выразить ваши мысли и увидеть на листе бумаги то, что вы бы хотели.

С уважением, Вера!