vera_tatarinova

Вера Татаринова vera_tatarinovavera_tatarinova
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Написание статей, обзоров, рецензий. Уникально. Креативно. Граммотно
Здравствуйте! Я студентка 4 курса, специальность: социокультурная деятельность и туризм. Имею опыт и навыки по написанию статей,обзоров, комментариев и проч. на гуманитарные темы. В частности, туризм, философия, психология, литература.
Написание рецензий, обзоров, комментариев - мой конек. С креативом и грамотностью полный порядок.
Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству.
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