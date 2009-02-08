vera_tatarinova

Написание статей, обзоров, рецензий. Уникально. Креативно. Граммотно

Здравствуйте! Я студентка 4 курса, специальность: социокультурная деятельность и туризм. Имею опыт и навыки по написанию статей,обзоров, комментариев и проч. на гуманитарные темы. В частности, туризм, философия, психология, литература.

Написание рецензий, обзоров, комментариев - мой конек. С креативом и грамотностью полный порядок.

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству.