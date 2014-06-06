перевод с/на русский итальянский

Образование:

2010-2012 Университет г.Кальяри Италия. Медицинский факультет.

Специальность – Сестринское дело.

2005-2008 – Университет г.Кальяри Италия. Биологический факультет.

Специальность – прикладная биоэкология.

1992 -1998 СПбГПУ им.Герцена, Факультет иностранных языков

специальность-Учитель иностранного языка;

Языки – русский, итальянский, украинский.

Языковые пары: RU-IT, IT-RU, UK-IT

Качественное редактирование и корректура текстов. Копирайтинг, рерайтинг.Опыт в переводах сложных медицинских(рукописных) документов, написании научных статей и презентаций.

Выполняю разовые и постоянные проекты.

Стоимость перевода зависит от сложности, срочности, объема и направления перевода. Нижняя планка – от $7/1800 знаков с пробелами. Только качественные и ручные переводы!