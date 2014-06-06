Образование:
2010-2012 Университет г.Кальяри Италия. Медицинский факультет.
Специальность – Сестринское дело.
2005-2008 – Университет г.Кальяри Италия. Биологический факультет.
Специальность – прикладная биоэкология.
1992 -1998 СПбГПУ им.Герцена, Факультет иностранных языков
специальность-Учитель иностранного языка;
Языки – русский, итальянский, украинский.
Языковые пары: RU-IT, IT-RU, UK-IT
Качественное редактирование и корректура текстов. Копирайтинг, рерайтинг.Опыт в переводах сложных медицинских(рукописных) документов, написании научных статей и презентаций.
Выполняю разовые и постоянные проекты.
Стоимость перевода зависит от сложности, срочности, объема и направления перевода. Нижняя планка – от $7/1800 знаков с пробелами. Только качественные и ручные переводы!