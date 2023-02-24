Дизайнер инфографики для маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Вера. Я - дизайнер инфографики маркетплейсов OZON, WILDBERRIES, Яндекс Маркет.



Не приступаю к работе без анализа конкурентов и всегда выделю преимущество товара. Закрою боли потенциальных покупателей.



?? Стоимость услуг:



1 карточка - 250р

От 6 карточек - 200р

Поиск фото - 100р

Правки БЕСПЛАТНО



В стоимость входит:



• Анализ конкурентов

• Разработка дизайна

• Правки



От Вас нужно:



• Четко сформулированное ТЗ

• Наличие фото в хорошем качестве

• Ваши личные предпочтения (например, цветовая гамма, шрифт, текст, либо примеры работ, которые нравятся)



Сроки выполнения обговариваются индивидуально в зависимости от объема работы и загруженности.



Обращаться за заказом в личные сообщения @verache_z



Буду рада сотрудничеству, вместе мы увеличим продажи Вашего товара.

Портфолио можно посмотреть в телеграмме @verache_z