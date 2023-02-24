verache_z

Вера verache_z

 
32 годаРоссия/Королёв
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Дизайнер инфографики для маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Вера. Я - дизайнер инфографики маркетплейсов OZON, WILDBERRIES, Яндекс Маркет.

Не приступаю к работе без анализа конкурентов и всегда выделю преимущество товара. Закрою боли потенциальных покупателей.

?? Стоимость услуг:

1 карточка - 250р
От 6 карточек - 200р
Поиск фото - 100р
Правки БЕСПЛАТНО

В стоимость входит:

• Анализ конкурентов
• Разработка дизайна
• Правки

От Вас нужно:

• Четко сформулированное ТЗ
• Наличие фото в хорошем качестве
• Ваши личные предпочтения (например, цветовая гамма, шрифт, текст, либо примеры работ, которые нравятся)

Сроки выполнения обговариваются индивидуально в зависимости от объема работы и загруженности.

Обращаться за заказом в личные сообщения @verache_z

Буду рада сотрудничеству, вместе мы увеличим продажи Вашего товара.

Портфолио можно посмотреть в телеграмме @verache_z