Здравствуйте, меня зовут Вера. Я - дизайнер инфографики маркетплейсов OZON, WILDBERRIES, Яндекс Маркет.
Не приступаю к работе без анализа конкурентов и всегда выделю преимущество товара. Закрою боли потенциальных покупателей.
?? Стоимость услуг:
1 карточка - 250р
От 6 карточек - 200р
Поиск фото - 100р
Правки БЕСПЛАТНО
В стоимость входит:
• Анализ конкурентов
• Разработка дизайна
• Правки
От Вас нужно:
• Четко сформулированное ТЗ
• Наличие фото в хорошем качестве
• Ваши личные предпочтения (например, цветовая гамма, шрифт, текст, либо примеры работ, которые нравятся)
Сроки выполнения обговариваются индивидуально в зависимости от объема работы и загруженности.
Обращаться за заказом в личные сообщения @verache_z
Буду рада сотрудничеству, вместе мы увеличим продажи Вашего товара.
Портфолио можно посмотреть в телеграмме @verache_z