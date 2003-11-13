Вітаю! Напишу для Вас:
- пости для ваших сторінок в соцмережах та месенджерах від 2$ за 1000 символів
- статті на будь-яку тему від 4$
- власні висловлення до ЗНО 2-3$(залежно від складності)
- твори/есе на уроки та пари 1$ для школярів, від 3$ для студентів (мова, література українська/зарубіжна)
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- переклад з німецької на українську та навпаки від 2$ за сторінку А4 зі стандартним розміром 14, Time News Roman
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Досвід - 2 роки. Працюю зі школярами та студентами, каналами в тг.