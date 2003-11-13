veramagic

Вероніка veramagic

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Вітаю! Напишу для Вас:

  • пости для ваших сторінок в соцмережах та месенджерах від 2$ за 1000 символів
  • статті на будь-яку тему від 4$
  • власні висловлення до ЗНО 2-3$(залежно від складності)
  • твори/есе на уроки та пари 1$ для школярів, від 3$ для студентів (мова, література українська/зарубіжна)
  • виступи/привітанння у прозовій та віршованій формі для будь-яких важливих дат 3$-проза, 4$-вірш (ціни за ввесь обсяг роботи)
  • реферати 3$ за 10 сторінок
  • переклад з німецької на українську та навпаки від 2$ за сторінку А4 зі стандартним розміром 14, Time News Roman
  • можу бути для вас репетитором з української мови та літератури до ЗНО (у свій час склала на 190+) = 100грн/година
Знання української/німецької/російської/англійської.

Зроблю для Вас презентацію для будь-якого предмету з редагуванням тексту та фільтруванням сухої інформації з інтернет джерел 2$/10 слайдів.

Досвід - 2 роки. Працюю зі школярами та студентами, каналами в тг.