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переклад з німецької на українську та навпаки від 2 $ за сторінку А4 зі стандартним розміром 14, Time News Roman

зі стандартним розміром 14, Time News Roman можу бути для вас репетитором з української мови та літератури до ЗНО (у свій час склала на 190+) = 100грн/година

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2$/10 слайдів.

Зроблю для Вас презентацію для будь-якого предмету з редагуванням тексту та фільтруванням сухої інформації з інтернет джерел

Досвід - 2 роки. Працюю зі школярами та студентами, каналами в тг.