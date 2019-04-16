veranaumova

Переводчик английского, немецкого, нидерландского (голландского) и итальянского языков
Рабочие языки: английский, немецкий, нидерландский (голландский), итальянский.
Родной язык: русский.
Перевожу с рабочих языков на русский и с русского на английский и нидерландский. Ставка в каждой языковой паре разная.
Опыт работы: более 4 лет
2014 - настоящее время - переводчик-фрилансер
2016-2018 - внештатный переводчик АП Авикс
май-сентябрь 2017 - ООО КБА, делопроизводитель-переводчик
сентябрь 2017 - сентябрь 2018 - КАО Азот, переводчик
сентябрь-декабрь 2018 - ООО Хабр, внештатный переводчик
Образование: Кемеровский Государственный Университет, 2012-2017
Квалификация: Лингвист-переводчик
Курс повышения квалификации: Нидерландский язык
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