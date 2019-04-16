veranaumova

Переводчик английского, немецкого, нидерландского (голландского) и итальянского языков

Рабочие языки: английский, немецкий, нидерландский (голландский), итальянский.

Родной язык: русский.

Перевожу с рабочих языков на русский и с русского на английский и нидерландский. Ставка в каждой языковой паре разная.

Опыт работы: более 4 лет

2014 - настоящее время - переводчик-фрилансер

2016-2018 - внештатный переводчик АП Авикс

май-сентябрь 2017 - ООО КБА, делопроизводитель-переводчик

сентябрь 2017 - сентябрь 2018 - КАО Азот, переводчик

сентябрь-декабрь 2018 - ООО Хабр, внештатный переводчик

Образование: Кемеровский Государственный Университет, 2012-2017

Квалификация: Лингвист-переводчик

Курс повышения квалификации: Нидерландский язык