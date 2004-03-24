veraskopina

Визуал и обработка фотографий 🔥

▫Делаю качественную обработку фотографий

▫Составляю концепцию визуала с нуля

▫Подбираю референсы для фотосессии

▫Создаю визуал из готовых фотографий

Мои заказчики всегда довольны результатом. К работе подхожу креативно и ответственно  Всегда делаю все в сроки, если не успеваю,

то предупреждаю.

РАБОТЫ И ОТЗЫВЫ проходите по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/10MuUGvbj4_T4aW7FwrEwWpFtdTqbYGTB

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