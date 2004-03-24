veraskopina

Визуал и обработка фотографий 🔥
▫Делаю качественную обработку фотографий
▫Составляю концепцию визуала с нуля
▫Подбираю референсы для фотосессии
▫Создаю визуал из готовых фотографий
Мои заказчики всегда довольны результатом. К работе подхожу креативно и ответственно Всегда делаю все в сроки, если не успеваю,
то предупреждаю.
РАБОТЫ И ОТЗЫВЫ проходите по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/10MuUGvbj4_T4aW7FwrEwWpFtdTqbYGTB
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