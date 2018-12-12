verasya-1234

Набор текста, рерайтинг, копирайтинг, корректировка переведенного текста

Ответственный подход, качество выполнения, своевременную сдачу заказа гарантирую.

Обладаю навыком "слепого" набора текста, что значительно сокращает время для исполнения заказа.

Готовность заказа от часа, в зависимости от его сложности. Готова браться за любые заказы с любой стоимостью, от самого минимума