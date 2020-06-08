Меня зовут Валентина,
Последние 2 года я занимаюсь комплексным оформлением деловых мероприятий, организуемых Фондом "Социальные проекты".
В мои обязанности входит: разработка логотипов, фирменного стиля, веб-интерфейсов и их адаптация, отрисовка макетов и графических элементов интерфейса, дизайн-макеты полиграфической продукции, адаптация дизайна под форматы наружной рекламы (печатной, digital, ТВ, интернет и др.)
Параллельно с работой повышала квалификацию, обучаясь в Moscow Digital Academy на Веб-дизайнера + UX/UI
Я достаточно разносторонний человек. Хорошо вижу перспективность новых идей и проектов. Интересуюсь всем, что поможет отыскать что-нибудь уникальное. Обожаю работать в команде, а также в условиях многозадачности. Стремлюсь ко всему новому.
Образование:
- Колледж им. Карла Фаберже №36
- МХПИ, арт-дизайнер
- Moscow Digital Academy, Веб-дизайнер UX/UI
Работаю в Figma, Adobe Photoshop/ Illustrator/ InDesign, ProtoPie, Tilda
Портфолио — behance.net/verberval
Портфолио
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