Брендбук, веб-дизайн, сайты, приложения

Меня зовут Валентина,

Последние 2 года я занимаюсь комплексным оформлением деловых мероприятий, организуемых Фондом "Социальные проекты".

В мои обязанности входит: разработка логотипов, фирменного стиля, веб-интерфейсов и их адаптация, отрисовка макетов и графических элементов интерфейса, дизайн-макеты полиграфической продукции, адаптация дизайна под форматы наружной рекламы (печатной, digital, ТВ, интернет и др.)

Параллельно с работой повышала квалификацию, обучаясь в Moscow Digital Academy на Веб-дизайнера + UX/UI

Я достаточно разносторонний человек. Хорошо вижу перспективность новых идей и проектов. Интересуюсь всем, что поможет отыскать что-нибудь уникальное. Обожаю работать в команде, а также в условиях многозадачности. Стремлюсь ко всему новому.

Образование:

- Колледж им. Карла Фаберже №36

- МХПИ, арт-дизайнер

- Moscow Digital Academy, Веб-дизайнер UX/UI

Работаю в Figma, Adobe Photoshop/ Illustrator/ InDesign, ProtoPie, Tilda

Портфолио — behance.net/verberval