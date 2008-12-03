verbetskaya

Журналист, копирайтер, рерайтер, блоггер, прозаик и поэт, остролог, специалист по подбору персонала, кадровой диагностике, специалист по постановке отделов продаж, развитию направления, гештальт-психолог, метафизик и просто солнечный и доброжелательный человек.

Нет ни одного задания из перечисленных мной направлений, с которым невозможно было бы справиться. И сделать его красивым и интересным.

Высшее образование: МАИ-инженер-системотехник. И несколько дополнительных образований.

Пишу с семи лет. Примерно в то же время был разработан первый сценарий детского утренника. Первое сочинение было написано мной в стихах, в то же время. Объем: три листа. Творческие способности совершенно не

мешали мне сдавать 4х-часовые математические работы с отличными результатами в течение 10 минут. Скорее всего, даже способствовали этому.

Креативна, обладаю творческой гибкостью и вариативностью. Адекватна к критике.

Быстро обучаюсь, вникаю, понимаю и выполняю свою работу.

Буду рада обсудить любые Ваши предложения.