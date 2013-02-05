переводчик (русс. <=> англ.)

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее (специалист), РГГУ, г. Москва (2011 г.);

факультет – лингвистика, специальность – ТиПЛ, специализация – языки и коммуникации.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:

английский: свободное владение;

немецкий, итальянский: базовые знания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: преподаватель иностранного языка в школах, старший преподаватель гуманитарных дисциплин в институте, штатный переводчик бюро переводов (перевод личных документов, специализированных текстов, редактура)

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

Свободное владение английским языком, высокая скорость набора текста, грамотная русская речь.

Уровень владения ПК - профессиональный пользователь. Владение всем пакетом офисного ПО (MSOffice, OpenOffice, FineReader, почтовые программы, электронные словари), навыки работы в Photoshop, базовые знания Linux.