ОБРАЗОВАНИЕ: высшее (специалист), РГГУ, г. Москва (2011 г.);
факультет – лингвистика, специальность – ТиПЛ, специализация – языки и коммуникации.
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
английский: свободное владение;
немецкий, итальянский: базовые знания.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: преподаватель иностранного языка в школах, старший преподаватель гуманитарных дисциплин в институте, штатный переводчик бюро переводов (перевод личных документов, специализированных текстов, редактура)
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:
Свободное владение английским языком, высокая скорость набора текста, грамотная русская речь.
Уровень владения ПК - профессиональный пользователь. Владение всем пакетом офисного ПО (MSOffice, OpenOffice, FineReader, почтовые программы, электронные словари), навыки работы в Photoshop, базовые знания Linux.