vereshagina_sv

Бухгалтер

- Ведение первичной документации

- Работа в 1С-7.7, 1С-8.2, 1С-8.3

- Ведение кассовых операций, приходные и расходные ордера, ведомости на выплату заработной платы, оформление кассовой книги

- Выставление счетов, актов и с/ф по реализации работ, услуг

- Формирование в базе и оформление книги покупок, книги продаж

- Проведение банковских выписок и платежных поручений

- Создание договоров

- Начисление % по кредитам и займам

- Учет материалов

- Расчеты с покупателями и заказчиками, сверка расчетов и переписка с контрагентами

- Работа с договорами займа и купли продажи векселей

- Подготовка документов к сверкам с ИФНС, мониторинга банков,

- Участие в выездных и камеральных налоговых проверках

- Учет в оптовой торговле, оказание услуг,

- Подготовка и проведение первичных документов по агентским договорам как от имени принципала так и от имени агента

- Опыт работы с ГТД

- оформление документов по приему сотрудников

- оформление документов по увольнению сотрудников

- заполнение трудовых книжек

- проведение банковских выписок

- создание платежных поручений

- проведение услуг

- работа с авторскими договорами

- заполнение ЧК

- снятие денежных средств в банке

- оформление документов по зарплате

- расчет и начисление зарплаты

- расчет отпусков

- оформление документов по кассе

- работа в базе 1С 8

- ЗУП 8

- работа в управленческой базе

- работа с банк-клиент