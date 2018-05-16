vereshagina_sv

- Ведение первичной документации
- Работа в 1С-7.7, 1С-8.2, 1С-8.3
- Ведение кассовых операций, приходные и расходные ордера, ведомости на выплату заработной платы, оформление кассовой книги
- Выставление счетов, актов и с/ф по реализации работ, услуг
- Формирование в базе и оформление книги покупок, книги продаж
- Проведение банковских выписок и платежных поручений
- Создание договоров
- Начисление % по кредитам и займам
- Учет материалов
- Расчеты с покупателями и заказчиками, сверка расчетов и переписка с контрагентами
- Работа с договорами займа и купли продажи векселей
- Подготовка документов к сверкам с ИФНС, мониторинга банков,
- Участие в выездных и камеральных налоговых проверках
- Учет в оптовой торговле, оказание услуг,
- Подготовка и проведение первичных документов по агентским договорам как от имени принципала так и от имени агента
- Опыт работы с ГТД
- оформление документов по приему сотрудников
- оформление документов по увольнению сотрудников
- заполнение трудовых книжек
- проведение банковских выписок
- создание платежных поручений
- проведение услуг
- работа с авторскими договорами
- заполнение ЧК
- снятие денежных средств в банке
- оформление документов по зарплате
- расчет и начисление зарплаты
- расчет отпусков
- оформление документов по кассе
- работа в базе 1С 8
- ЗУП 8
- работа в управленческой базе
- работа с банк-клиент