Программист, музыкант, рерайтер/копирайтер

Закончил колледж по специальности "Программное обеспечение информационных технологий" с отличием. Остался год до получения диплома университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) по специальности "Информационные системы и технологии в экономике". Два последних года работал в студии дизайна "Ondesign" веб-разработчиком, участвовал в таких проектах, как разработка мультимедийной спонсорской презентации для телеканала СТС, верстка и программирование сайтов фирмы ondesign (ondesign.by, ондизайн.рф), работал с многими движками сайтов, в том числе и с 1C Битрикс (tmont.ru), Wordpress, Drupal, Joomla, писал сам движки на PHP, Java. Музыкант, профессионально занимался фортепиано, выиграл в 2008 году конкурс пианистов при академии музыки РБ, два года был клавишником folk-группы Forodwaith.