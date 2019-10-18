veretennykAO

Свежий взгляд на веб дизайн

Приветствую!

Меня зовут Анастасия. Я могу и хочу помочь Вам с вашим проектом/задачей.

Я всегда рада создать для Вас сайт вашей мечты.

Для Вас предоставляется:

- эффектный дизайн;

- гибкость и оперативность при выполнении задач за счёт прямого контакта со мной, а не через посредников.;

- качество исполнения;

- Вы контролируете каждый этап разработки;

Я предлагаю для Вас:

- создание разных типов сайтов

- индивидуальный дизайн

- логотипы, банеры, визитки

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Мои навыки:

- веб - дизайн ( Adobe Photoshop,Illustrator, Adobe XD, Sketch)

- вёрстка сайтов ( html, css, js)

- веб программирование ( создание интернет магазина, натяжка сайтов на WordPress, создание индивидуального шаблона, разработка плагинов)

- перенос сайта на хостинг и СЕО поддержка

Если Вам нужен крутой и современный сайт, тогда Вам ко мне.

Контакты:

почта: [email protected]

телефон: + 45 52 67 91 72 ( viber, telegram, whatsApp)

skype : nastenok_991

Мои социальные сети:

https://www.facebook.com/nastia.baidan.1

https://www.instagram.com/17nastia17/?hl=ru

https://vk.com/veretennik2000