veretennykAO

Приветствую!
Меня зовут Анастасия. Я могу и хочу помочь Вам с вашим проектом/задачей.
Я всегда рада создать для Вас сайт вашей мечты.
Для Вас предоставляется:
- эффектный дизайн;
- гибкость и оперативность при выполнении задач за счёт прямого контакта со мной, а не через посредников.;
- качество исполнения;
- Вы контролируете каждый этап разработки;
Я предлагаю для Вас:
- создание разных типов сайтов
- индивидуальный дизайн
- логотипы, банеры, визитки
-------------------------------------------------------------------------------
Мои навыки:
- веб - дизайн ( Adobe Photoshop,Illustrator, Adobe XD, Sketch)
- вёрстка сайтов ( html, css, js)
- веб программирование ( создание интернет магазина, натяжка сайтов на WordPress, создание индивидуального шаблона, разработка плагинов)
- перенос сайта на хостинг и СЕО поддержка
Если Вам нужен крутой и современный сайт, тогда Вам ко мне.
Контакты:
почта: [email protected]
телефон: + 45 52 67 91 72 ( viber, telegram, whatsApp)
skype : nastenok_991
Мои социальные сети:
https://www.facebook.com/nastia.baidan.1
https://www.instagram.com/17nastia17/?hl=ru